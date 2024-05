Riesenkran steckt SpaceX Starship für den nächsten Start zusammen

Bilder und Video zeigen "Stacking" des jüngsten Starship. Der 4. Flug der Riesenrakete soll in wenigen Wochen stattfinden.

SpaceX hat Fotos und ein Video vom " Stacking " seiner jüngsten Starship-Rakete veröffentlicht. Auf der Startrampe der SpaceX Starbase in Texas wird der Raumschiff-Teil auf die große "Super Heavy"-Raketenstufe montiert. Der große Turm neben der Startplattform verwendet dazu seine "Chopstick"-Arme, wie Space.com berichtet .

In 3 bis 5 Wochen könnte Start folgen

Das 122 Meter hohe Gesamtkonstrukt soll demnächst den 4. Flug der Riesenrakete von SpaceX absolvieren. Laut Firmenchef Elon Musk könnte es bereits in 3 bis 5 Wochen soweit sein. Vorher benötigt man aber noch eine Fluggenehmigung der US-Luftfahrtbehörde FAA. Die Triebwerke beider Stufen der aktuellen Rakete wurden bereits bei so genannten "Static Fire"-Tests überprüft.

Flugzeit der bisherigen Flüge übertreffen

Bei ihrem 4. Flug soll das Starship die Erfolge der bisherigen Starts noch übertreffen. Der erste Flug im April 2023 dauerte nur 4 Minuten, bevor sich das Raumschiff selbst zerstörte, nachdem die Trennung von Raumschiff und 1. Stufe missglückte. Der 2. Flug im November 2023 dauerte doppelt so lange. Der 3. Flug am 14. März 2024 führte das Spaceship bereits in den Orbit und dauerte 50 Minuten lang. Beim Wiedereintritt brach das Raumschiff auseinander.