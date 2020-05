Elektrobusse kommen in Fahrt

Wenn es nach Stadtplanern und Verkehrsnetzbetreibern geht, wird der öffentliche Verkehr der Zukunft rein elektrisch. Diesen Trend konnte man am diesjährigen Weltkongress des Verbands für öffentliches Verkehrswesen (UITP) in Mailand klar erkennen. In einer der Ausstellungshallen präsentierten viele Bushersteller neue Modelle mit Elektroantrieb. Dazu wurden teilweise futuristisch anmutende Schnellladestationen gezeigt, mit denen Bordakkus in wenigen Minuten aufgeladen werden können.