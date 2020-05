Elektromobilität sucht nach noch mehr Auftrieb

Großes Potenzial für den Ausbau der Elektromobilität stecke in der Integration von Elektrofahrzeugen in die Flotten von Unternehmen. " Elektroautos sind gut für Einsätze, bei denen kalkulierte Runden gefahren werden, etwa im Zustellverkehr", meint Aichmaier. Ein vermehrter Einsatz in Flotten hätte eine große Hebelwirkung. 56,7 Prozent aller PKW-Neuzulassungen erfolgten 2012 für den Flottenbetrieb. Ein Anstieg bei Elektroautos in Flotten würde auch den Gebrauchtwagen-Markt ankurbeln. Aichmaier: "So werden E-Autos Schritt für Schritt auch breiter und zu günstigeren Preisen verfügbar."