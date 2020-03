Elon Musk postet Memes mit Bernie Sanders

Eigentlich hat Tesla-Gründer Elon Musk den Unternehmer Andrew Yang als demokratischen Kandidaten für die heurigen Präsidentenwahlen in den USA unterstützt. Yang zog sich aber bereits am 11. Februar aus dem Rennen um die Kandidatur bei den US-Demokraten zurück. Seither scheint Musks Interesse an Bernie Sanders erwacht zu sein, berichtet Business Insider.

Zuletzt postete Musk immer wieder Memes mit dem Senator aus Vermont, der mit Ex-US-Vizepräsident Joe Biden um die Kandidatur bei den US-Demokraten konkurriert. Über Musks Haltung zu Sanders verraten die Tweets wenig. Seit dem Abgang Yangs hat Musk auch keinen Kandidaten der US-Demokraten offiziell unterstützt.