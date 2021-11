Elon Musk macht sich über Bernie Sanders lustig

Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, besitzt ein Vermögen von 285 Milliarden Dollar. Auf Summen wie diese soll es eine eigene Steuer geben, wenn es nach dem Senator Bernie Sanders von den US-Demokraten geht. "Wir müssen verlangen, dass die extrem Wohlhabenden ihren fairen Anteil zahlen. Punkt.", twitterte Sanders deshalb am Wochenende. Elon Musk reagierte darauf in gewohnt aggressiver Manier. "Ich vergesse immer, dass du immer noch am Leben bist", richtet er dem 80-jährigen Politiker aus.