Eminem und Taylor Swift gewinnen YouTube Music Awards

Der Rapper Eminem und die Popsängerin Taylor Swift sind mit den erstmals verliehenen " YouTube Music Awards" ausgezeichnet worden. Eminem bekam bei der Gala in New York in der Nacht zum Montag den Preis als Künstler des Jahres. Swift wurde mit ihrem Hit "I Knew You Were Trouble" zum YouTube-Phänomen des Jahres gekürt.

Die Auszeichnung für das Video des Jahres ging an die südkoreanische Mädchenband Girls' Generation und ihren Song "I Got A Boy". Auch der Rapper Macklemore und sein Kollege Ryan Lewis, die US-Violinistin Lindsey Stirling sowie der Musiker und Komiker DeStorm erhielten Preise.

Über die Gewinner der ersten von der Online-Videoplattform YouTube verliehenen Musikpreise konnten Fans zuvor im Internet abstimmen. Bei der von Schauspieler Jason Schwartzman und Musiker Reggie Watts moderierten Gala traten unter anderem Lady Gaga, Arcade Fire und Eminem auf.

Eine vollständige Liste aller Gewinner samt mehreren Videos finden Sie auf der YouTube Spotlight-Seite.