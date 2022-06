In einer Chemiefabrik nahe Shanghai in China ist am Samstagmorgen gegen 4 Uhr Ortszeit (Freitag, 22 Uhr MESZ) ein Brand ausgebrochen. Das meldete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Dadurch ausgelöste Explosionen sind laut Augenzeugenberichten noch in 6 Kilometern Entfernung zu hören gewesen. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben, wie es laut Reuters vom betroffenen Unternehmen Shanghai Petrochemical Co Ltd heißt. Noch am Vormittag konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Im Netz kursieren mittlerweile zahlreiche Videos und Bilder, die Brände und Rauchsäulen zeigen. Der in China ansässige BBC-Korrespondent Stephen McDonell sprach auf Twitter von "unheimlichen" Aufnahmen, die wie das "Ende der Welt" aussehen.