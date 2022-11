Energieversorgung wurde wegen uralter Software gehackt

“Never change a running system” - ändere nie ein System, das läuft. Die alte IT-Weisheit könnte Energieversorgern zum Verhängnis werden. Energienetze werden nämlich oft noch durch Software gesteuert, die Jahrzehnte alt ist.

Wie Microsoft am Dienstag in einer Studie veröffentlichte, gebe es angreifbare Komponenten im “Boa Web Server”. Obwohl die Open-Source-Software bereits 1995 entwickelt und die Weiterentwicklung 2005 wieder eingestellt wurde, ist sie immer noch in vielen Geräten in Verwendung: Router, Sicherheitskameras und Software Development Kits (SDKs) nutzen diese Anwendung.

Indisches Energienetz gehackt

Auch das indische Energienetz nutzt die Komponenten, was chinesische Angreifer*innen im April dieses Jahres ausnutzen. Sie nutzen die Lücke aus, um sich in das Netzwerk zu hacken und Industriesysteme zu überwachen und sogar zu kontrollieren.