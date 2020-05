Erste neue Top-Level-Domains ab Mittwoch verfügbar

Die Erweiterung des Adressraums im Internet geht am kommenden Mittwoch an den Start. Die ersten Adressen mit neuen Endungen wie .bike, .camera, .land und .technology werden vom 5. Februar an zur Verfügung stehen. Es werde aber eher eine Evolution als eine Revolution zu erwarten sein, sagte Christian Böing, Vorstandsvorsitzender der Strato AG, am Mittwoch in Berlin.