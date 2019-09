Erste Tankstelle stellt von Benzin auf E-Ladestationen um

Im US-Bundesstaat Maryland hat die erste herkömmliche Tankstelle den Schritt in die elektrische Zukunft gewagt und komplett von Benzin und Diesel auf E-Ladestationen umgestellt.

Seit 1958 konnten Autofahrer an der Tankstelle in Takoma Park ihre Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen auftanken. Das gehört nun der Geschichte an, denn Depeswar Doley, der Betreiber der Tankstelle, wird künftig nur mehr Elektroautofahrer bedienen.