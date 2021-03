Erster Obdachloser lebt in 3D-gedrucktem Haus

Jedes Haus ist etwa 40 Quadratmeter groß und verfügt über ein Bad, eine Küche, ein Wohnzimmer und eine Veranda. Die Monatsmiete beläuft sich auf 300 Dollar im Monat. Die Bewohner haben laut The New York Post vor Ort die Chance, einen Job zu finden und auszuüben.

Der 70-jährige Texaner Tim Shea ist der erste obdachlose Mensch, der nun ein 3D-gedrucktes Haus am Stadtrand von Austin bewohnt. Dort befindet sich das sogenannte "Community First! Village" – ein „Dörfchen“, das speziell dafür errichtet wurde, um Obdachlose von der Straße zu holen.

Die 3D-gedruckten Häuser kommen vom Start-up Icon aus Austin – bislang hat es 6 unterschiedliche Behausungen in den USA und in Mexiko produziert, wobei jede einzelne einen eigenen Schnitt hat. Die eingesetzten Materialien sollen gegen Umweltkatastrophen wie Hurrikans widerstandsfähiger sein als bei traditionellen Häusern.

Shea zählt zu einem der zahlreichen Senioren, die sich eine herkömmliche Behausung in den USA nicht leisten kann. Bevor er in sein neues Zuhause eingezogen ist, wohnte er in einem Wohnmobil.