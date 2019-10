Erster Weltraumspaziergänger Alexei Leonov gestorben

Späteres Leben

Später flog Leonov nocheinmal ins All als Kommandant der Sojus-Crew des Apollo-Sojus-Test-Projekts. Später war er Direktor des Juri-Gagarin-Kosmonautentrainingszentrum und in dieser Position für die Ausbildung von Kosmonauten zuständig. Er ging 1992 in Ruhestand.