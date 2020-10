"Es gibt keinen Sex mit Robotern"

Solche Sexroboter mögen noch in weiter Ferne liegen, doch kleine Veränderungen im Alltag und in der weiteren Entwicklung von Androiden, Robotern und Sprachassistenten könnten bereits Veränderungen bewirken. Ratzer schlägt vor, genderneutrale Stimmen zu verwenden und neue Darstellungen entwickeln. „Das würde uns das Problem abnehmen, ständig Ideen davon zu generieren, wie Menschen sind und sein sollen. Stattdessen könnte man ganz lustige, queere Sachen machen. Ich sehe das als keine Einbahnstraße, gefügige Sexpuppen und Hausdiener produzieren zu müssen.“

Kein negatives Technik-Bild

Gefragt seien hier Geldgeber und staatliche Förderstellen für die Forschung. „Man muss Dinge verlangen, die gar nicht im Angebot sind, technisch aber leicht machbar sind“, glaubt Ratzer. Zudem sprich sich Arlamovsky für mehr Frauen in der Technik aus, die bei der Entwicklung mitmischen. Ein negatives Bild von Technik wolle man aber nicht entwerfen. Sie werde täglich von jedem genutzt und entstehe nicht in einer geheimen Randzone, sagt Ratzer: „Wir müssen herausfinden, was wir mit Technik tun. Sie ist von uns gemacht und sagt mehr über uns aus als über ihre Möglichkeiten.“

