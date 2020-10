"Roboter werden sich nie wirklich um unser Wohlergehen scheren"

Stereotype Geschlechterrollen

So ist nicht jede sexuelle Fantasie einfach nur etwas, für das man sich schämt. Erinnert man sich an die Kinder-Sexpuppen, die etwa bei Amazon in Umlauf waren, so liegt die Befürchtung nahe, dass Grenzen ausgelotet werden, seien es Pädophilie oder Gewaltfantasien. „Einerseits spricht man vom Katharsis-Effekt, also dass man eine Fantasie einmal auslebt und dann ist es vorbei. Andererseits könnte es noch verstärkt werden und man gibt sich vielleicht nicht mehr mit der Maschine zufrieden“, erklärt Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie an der JKU Linz, im Gespräch mit der futurezone.

McMullen verteidigt seine Sexroboter im Film mit der Aussage, seine feministische Frau habe ihn auf die Verkaufsidee gebracht. Damit wehrt er sich gegen den Vorwurf, dass so veraltete Weltbilder gefördert werden. Mara bewertet die zumeist weiblichen humanoiden Roboter anders: „Viele Sexroboter verfestigen sehr traditionelle, sehr stereotype Geschlechterrollen. Sie sind passive Figuren, mit denen man machen kann, was man möchte. Aus feministischer Perspektive wird so eine Rückkehr von stereotypen Mustern gestärkt“.