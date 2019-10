Roboter schummelt sich mit Pizza in Sicherheitstrakt

Ein Roboter wartet vor einer Tür eines Technologieunternehmens in Belgien. Er hat die erforderliche Zugangskarte nicht, bittet aber um Einlass. Das sollte eigentlich verdächtig wirken. Weit gefehlt. Der sprechende Androide, der Mitarbeiter in einem Bürokomplex in der Innenstadt von Gent höflich bat, mit ihnen durch die Tür gehen zu dürfen, hatte keine Probleme, in den Hochsicherheitstrakt zu gelangen. Das ist das überraschende Ergebnis eines Experiments (PDF), das die Universität Gent zusammen mit der Sicherheitsfirma Kaspersky zum Thema soziale Robotik durchführte.

Ohne Zugangskarte durch die Tür

In dem ersten Versuch, bei dem der Roboter einfach vor der Tür wartete und Personen fragte, ob er hineinkommen dürfe, gestatteten 40 Prozent der Mitarbeiter den Zutritt. Noch krasser fiel ein zweiter Test aus, bei dem der Roboter zur Mittagszeit mit einer Pizzaschachtel eines bekannten Zulieferers in seinen Armen auftauchte. Fast alle der 50 Menschen umfassende Testgruppe, die über das Experiment nicht informiert worden waren, ließen den Roboter ohne Zutrittskarte in den gesicherten Bereich. Und das, obwohl das Protokoll der Firma vorsieht, dass Personen ohne funktionierende Sicherheitskarte ausnahmslos abgewiesen werden müssen.

"Wir sind gegenüber Technologie zu vertrauensselig, umso mehr wenn sie wie im Fall des Roboters menschenähnlich verpackt ist und mit uns kommuniziert", erklärt Studienleiter Tony Belpaeme, Professor für KI und Robotik an der Universität Gent, im Gespräch mit der futurezone. Dass Menschen sympathisch wirkenden Robotern praktisch blind vertrauen, führt Belpaeme darauf zurück, dass der Mensch ein soziales Wesen sei und durch die stattfindende Kommunikation leichter hinters Licht geführt werden könne.