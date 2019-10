Iran zeigt fahrende Killer-Roboter, die im Verbund jagen

Der Iran will mal wieder demonstrieren, dass seine Armee besonders fortschrittlich ist. Erstmals zeigt die iranische Armee bewaffnete UGVs (Unmanned Ground Vehicles – unbemannte Bodenfahrzeuge). Das Projekt heißt Heidar-1.

Anscheinend gibt es mehrere Ausführungen der UGVs. In dem Video der iranischen Armee ist eine Variante zu sehen, die im Grunde eine fahrende Panzermine ist und eine Version, die ein Sturmgewehr am Dach montiert hat. Das Sturmgewehr, eine AKM oder iranische Fertigung davon, ist verkehrt herum montiert. So kann das Magazin von Soldaten getauscht werden, wenn der Roboter die 30 Schuss verschossen hat.