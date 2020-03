"Wir müssen uns überlegen, wo wir zu Robotern werden"

Viele dieser Roboter sind nach Frauenkörpern modelliert.

Vor Männern fürchtet man sich, Kinder sind patschert, also werden Frauen genommen. Sie sind ästhetisch hübscher anzusehen und sie sind traditionell in der Rolle der Bedienenden. Natürlich funktioniert es, weil vor einer gut aussehenden Plastikfrau fürchte ich mich weniger, als wenn ein stämmiger Typ vor mir steht, der mich an den Terminator erinnert. All diese Klischees, die wir eigentlich überwunden haben, kommen jetzt wieder zurück.

Wie können sie erneut überwunden werden?

Die Technik ist männerdominiert, also werden Männerfantasien reproduziert. Es ist wichtig, dass viel mehr Frauen in dieses Gebiet hineingehen. Das erinnert mich an die 50er-Jahre, als nur Architekten an die Städteplanung herangelassen wurden. Dann hatten wir viele Städte, in denen Kinderwägen keinen Platz hatten. Man muss groß denken und viele diverse Standpunkte einbringen, um vielen menschlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Sexroboter nehmen in Ihrem Film eine gewichtige Rolle ein. Interessant ist, dass die Leute, die sie herstellen, die Rolle des sexuellen Akts herunterspielen. „Harmony“-Erfinder Matt McMullen sagt etwa, Männer würden sich nur unterhalten wollen und eigentlich eine Beziehung suchen.

Der Einstiegspunkt um diese Roboter zu verkaufen, um sie von dem Schmuddelsex ein bisschen wegzukriegen, ist die Hoffnung der Branche, dass sie mehr können, als nur Masturbationsmaschinen zu sein. Sie stochern in ein emotionales Loch. Der Markt erahnt, dass es nicht nur um Sex geht, sondern auch um diese unendliche Einsamkeit, die sich in reichen Ländern ausbreitet. Aus den Robotern sollen verlässliche Partner werden. Natürlich erzählt man einer Frau auch lieber so etwas und nicht, wie toll man diese Roboter vögeln kann. Hätte ein Mann gefragt, hätte er andere Antworten bekommen.