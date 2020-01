Lebende Roboter: Geschaffen um zu dienen

Sie sind höchstens einen Millimeter groß und können mit ihren klobigen Beinchen sehr langsam durch Wasser waten. Sie kommen in verschiedenen Formen – mit vier oder zwei Beinen, oder als Kringel – und überleben etwa eine Woche. Die Wesen heißen Xenobots und könnten zukünftig in unserem Körper Arterien reinigen, Medikamente an den richtigen Wirkungsort transportieren oder sogar Krebszellen fangen und töten. Oder sie befreien die Ozeane von Mikroplastik und Giftmüll.

Die kleinen Wesen wurden aus Haut- und Herzzellen eines afrikanischen Krallenfrosch-Embryos gebaut. Der Biologe Michael Levin von der Tufts Universität im US-Bundesstaat Massachusetts mischte die Zellen zusammen. Er beobachtete, wie sich die neuen Lebewesen formten und wie sie sich verhielten. Es sind die ersten ihrer Art, denn nie zuvor hat etwas wie die Xenobots auf unserem Planeten existiert.

Evolutions-Algorithmus

Die Wesen aus dem Reagenzglas haben noch eine andere besondere Eigenschaft: Sie wurden teilweise von einem Computer erschaffen. Ein „Evolutions-Algorithmus“, den der Computerwissenschaftler Josh Bongard mit seinem Team an der Universität Vermont entwickelt hat, betrieb künstliche Selektion im Schnelldurchlauf. Die kleinen Kreaturen sollen sich fortbewegen können.