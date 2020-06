eterni.me verspricht Unsterblichkeit im monatlichen Abo

Realistische Persönlichkeitskonstrukte sind heute allerdings noch nicht machbar. “Um zum Zeitpunkt ihres Todes Chancen auf einen realistischen Avatar zu haben, dürfen Kunden heute maximal 25 Jahre alt sein. Aber auch für ältere Personen können wir wichtige Geschichten und Erinnerungen konservieren. Wir sammeln Daten und erstellen Avatare, die aussehen und klingen wie sie. Die große Herausforderung wird es sein, das Wissen und die Erinnerungen einer Person aus den Daten zu destillieren. Das wird noch Jahre dauern”, erläutert Ursache. Zum Start ist das Angebot nur für englischsprechende Nutzer zugänglich, Versionen in Deutsch und anderen Sprachen sind angedacht, werden aber viel Zeit brauchen.

“Anfangs werden wir Usern ermöglichen, wichtige Erinnerungen in Form von Texten, Videos und Photos anzulegen, um eine Art interaktive Autobiographie zu schaffen. Dann werden wir Facebook, Twitter, LinkedIn und andere soziale Netzwerke integrieren. Dabei geht es weniger um die Informationen - man denke nur an die ganzen Katzenfotos da draußen. Wichtig ist es, Kontext zu erfassen und die gesammelten Informationen mit Bedeutung zu versehen”, erklärt Ursache. Das soll durch die Auswertung von Standortdaten, Interaktionen der Nutzer und Frequenzanalysen in den Netzwerken geschehen. Das Scannen von E-Mails oder das Auslesen von Fitness-Trackern und anderen Wearables soll in einem weiteren Schritt ebenfalls Teil des Angebots werden. Auf welche Informationen eterni.me zugreifen kann und was dann tatsächlich veröffentlicht werden darf, liegt dabei zur Gänze in der Hand der User. Je mehr Informationen ein Avatar erhält, desto realistischer soll er werden.