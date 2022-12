Ethereum spart so viel Energie ein, wie ganz Österreich benötigt

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether werden bereits seit längerer Zeit dafür kritisiert, sehr energieintensiv zu sein. Bis Mitte September wurde etwa bei beiden Währungen der sogenannte " Proof of Work " eingesetzt. Um Transaktionen auf der Blockchain fälschungssicher zu validieren, mussten Computerprozessoren komplizierte Berechnungen ausführen. Wer die Rätsel zuerst löste, erhielt eine Belohnung in Form von Bitcoin oder Ether.

Die Ethereum-Technologie mit ihrer eigenen Kryptowährung Ether konnte ihren Energieverbrauch durch eine Systemumstellung im September drastisch drosseln. Laut einer neuen Studie verbraucht die Kryptowährung nun bis zu 99,9996 Prozent weniger Strom . In absoluten Zahlen entspricht das in etwa dem Stromverbrauch Irlands oder Österreichs .

Bei Ethereum löste man sich mit einem "Merge"-Event am 15. September von diesem Konzept und stieg auf den sogenannten "Proof of Stake" um. Hier validieren zufällig ausgewählte Teilnehmer*innen des Netzwerks, ob eine Transaktion gültig ist. Je mehr Anteile ein*e Teilnehmer*in dabei am Netzwerk hat, desto höher sind die Chancen, dass sie dafür ausgewählt werden.

Kritik aus der Bitcoin-Community

Vor allem Bitcoin-Befürworter*innen empfinden diese Methode als ungerecht. Das Verfahren hat allerdings den Vorteil, deutlich weniger Energie zu benötigen.

"Die Bitcoin-Community war sehr gegen Veränderungen – aber die Ethereum-Community hat trotz Bedenken und Widerstand gezeigt, dass man die Software umweltfreundlicher gestalten kann", schreibt Studienautor Alex De Vries von der Vrije Universiteit Amsterdam.

Ähnlicher Stromverbrauch wie Mastercard

Laut seinen Berechnungen verbraucht Ether nun zwischen 0,8 und 14,7 Wattstunden Energie pro Transaktion. Zum Vergleich: Eine durchschnittliche Mastercardtransaktion benötigt 0,7 Wattstunden.

Vor dem Merge benötigte Ethereum rund 100 Terawattstunden Strom pro Jahr - das entspricht etwa dem Verbrauch der Niederlande. Österreich verbrauchte 2021 rund 73 Terawattstunden Strom.

