Krypto-Pionier tot in Puerto Rico aufgefunden

In dem Tweet behauptet er, dass der amerikanische Geheimdienst CIA und der israelische Geheimdienst Mossad, zusammen mit der pädophilen Elite, einen Menschenhandel-Ring betreiben, mit dem Ziel andere Personen zu erpressen. „Sie werden mich belasten, mit einem Laptop, den meine Ex-Freundin platziert hat, die ein Spion war. Sie werden mich zu Tode foltern.“

Dieser Tweet war sein letzter – am selben Tag starb Mushegian. An die Verschwörungstheorie glauben die wenigsten. In den sozialen Netzwerken wird stattdessen vermutet, dass Mushegian an einer Geisteskrankheit litt oder durch Drogen oder Medikamente Verfolgungswahn ausgelöst wurde.

Laut den Behörden war der Tod ein Unfall, berichtet coindesk.com. Mushegian, der in Puerto Rico gewohnt hat, wurde am Strand von San Juan von der Strömung ins Meer gerissen. Der Condado Beach ist berüchtigt für seine starke Strömung und gilt als gefährlich. Deshalb gibt es auch eine Strandwacht, die patrouilliert. Die hat Mushegian aus dem Wasser geholt, allerdings war er zu dem Zeitpunkt bereits tot.