Seit Krypto-Crash 10 Milliarden Dollar von Tether abgezogen

Wie Guardian berichtet , ließen sich Besitzer*innen von Tether in den vergangenen Wochen rund 10 Milliarden Dollar auszahlen . Tether kann 1:1 gegen US-Dollar eingetauscht werden. Der massive Abfluss hat die Wertbestände von Tether bereits um ein Achtel reduziert. Nun wächst bei Investor*innen die Sorge, ob Tether weiterhin dazu in der Lage sein wird, Auszahlungen vorzunehmen.

Kritische Krypto-Investments

Laut Tether besteht kein Anlass zur Sorge. Tether-Token seien durch einen Mix an Wertpapieren, Geldmarkfonds und Metallen abgesichert. Es handelt sich überwiegend um konservative Titel, deren Wertentwicklung stabil bleiben sollte. Einen kleinen Teil der Einlagen machen allerdings auch Investments in andere Krypto-Projekte aus - und deren Wert sinkt derzeit rasch. 62,8 Millionen Dollar hat Tether etwa in das Netzwerk Celsius gesteckt. Dessen Token hat 86 Prozent seines Werts verloren.

"Stabilität beibehalten"

Bei Finanzmarktanalysten löst dieser Umstand Skepsis aus, Tethers CTO beruhigt jedoch: "Tether hat seine Stabiltität in sehr volatiken Marktbedingungen beibehalten und hat selbst in dunkelsten Tagen Abbuchungen bedienen können."

