Europäischer Erfinderpreis für steirischen NFC-Pionier

Schließlich sei 2002 die Grundidee für NFC in Gratkorn entwickelt worden, beschrieb Amtmann anlässlich seiner Nominierung die Technologie gegenüber der APA. "Neu an NFC war damals, dass ein und dasselbe Device einmal als Reader arbeitet, also bestimmte Informationen auslesen kann, etwa von Smart Posters, und auch die Kartenfunktionalität hat, um etwa Zutrittsberechtigungen nachzuweisen, oder als weitere Möglichkeit eine "Peer to Peer"-Kommunikation erlaubt", so Amtmann.

Amtmann, 1963 in Hartberg ( Steiermark) geboren, studierte Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz und begann nach seinem Abschluss 1991 bei der Firma Mikron zu arbeiten. Das Unternehmen wurde 1995 von Philips Semiconductors übernommen und ist heute Teil von NXP. Amtmann ist an mehr als 50 Patenten und Patentanmeldungen beteiligt, die sich mit RFID-Technologie befassen, und hatte auch bedeutenden Anteil an verschiedenen technischen Standards in diesem Bereich.