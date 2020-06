Experten: „E-Ladestellenpflicht an Tankstellen unnötig“

Umstrittene Plug-In-Hybride

Insofern versteht Aichmaier eine Förderregelung nicht, die in Österreich, aber auch in Deutschland gilt: Die Benachteiligung von Plug-In-Hybriden gegenüber reinen Elektroautos. Von Umweltschützern wird diese Regelung gutgeheißen. Sie sehen Plug-In-Hybride als Mogelpackung mit nominell geringen Emissionswerten. Die Fahrzeuge würden in der Praxis kaum aufgeladen, wodurch der Verbrauch vielfach höher ausfalle, als auf dem Papier, heißt es. Aichmaier sieht das Benachteiligen von Plug-In-Hybriden gegenüber Elektroautos als "Technology Picking" der Politik, das den Umstieg auf die Elektromobilität insgesamt bremst.

"Wenn es gute Lademöglichkeiten gibt, ist man mit Plug-In-Hybriden in 90 Prozent der Fälle auf gleiche Art wie mit einem Elektroauto unterwegs", sagt Aichmaier. Wichtig für die korrekte Verwendung des eingebauten Akkus sei es, an möglichst vielen Orten, an denen das Auto steht, Lademöglichkeiten vorzufinden. "Wenn du bei einem Supermarkt bist und du findest dort eine Ladestelle, wirst du neugierig sein und deinen Plug-In-Hybrid anschließen. Irgendwann wirst du dann auch bei deiner Hausverwaltung und deinem Chef anklopfen und fragen, ob du an deinem Parkplatz nicht ein Kabel haben könntest."

Plug-In-Hybride sieht Aichmaier als guten Einstieg in die Elektromobilität, durch den Fahrer lernen, mit Ladeinfrastruktur umzugehen und dennoch von der verbreiteten Angst befreit werden, mit leerem Akku auf der Strecke liegen zu bleiben. Welch wichtige Rolle die Gewohnheit, ein Auto anzustecken, spielt, sehe man am Beispiel Skandinavien. Dass die Verbreitung von Elektroautos dort so hoch sei, hänge u.a. damit zusammen, dass Stromanschlüsse an Parkplätzen schon lange vor Elektroautos vorhanden waren, um Standheizungen zu betreiben.

E-Auto-Anteil wächst langsam

Der Ausbau der Elektromobilität schreitet in Österreich voran, befindet sich insgesamt aber noch auf niedrigem Niveau. In der Neuzulassungsstatistik entfielen 2019 ingesamt 3,4 Prozent auf Elektroautos, Plug-In-Hybride und Brennstoffzellenautos. Gegenüber 2018 wurden 36,8 Prozent mehr Elektroautos verkauft, bei Plug-In-Hybriden gab es hingegen einen Rückgang um 4,8 Prozent. Laut dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) liegt der Anteil an Elektroautos und Plug-In-Hybriden an den Neuzulassungen mit Stand März 2020 bei bereits 6,63 Prozent, allerdings ist der Wert wenig repräsentativ, da wegen der Corona-Krise wesentlich weniger Autos verkauft wurden.

Mit dem Wert von 3,4 Prozent ist Österreich im internationalen Vergleich aus den Top 10 gefallen. In anderen Ländern läuft der Umstieg auf Elektromobilität also schneller ab. Direkte staatliche Förderungen spielen dabei nicht unbedingt eine Rolle. In den Niederlanden, Portugal oder Dänemark gibt es lediglich Steuererleichterungen, keine Ankaufförderungen. Im Gesamtfahrzeugbestand Österreichs fristen Elektroautos immer noch ein Nischendasein. Ihr Anteil beträgt 0,6 Prozent.