Facebook baut News-Feed radikal um

" Facebook nimmt Verbesserungen vor." Diesen Satz müssen sich die Nutzer des weltweit führenden sozialen Netzwerks immer häufiger gefallen lassen. Schon in der Vergangenheit sorgte Facebook mit vielerlei Änderungen, die oft unangekündigt über Nacht umgesetzt wurden, bei einer großen Zahl der User für Verärgerung und Verwirrung. Zuletzt nahmen die Überarbeitungen und das Einführen neuer Funktionen in dem Social Network jedoch dramatisch zu. Laufend gibt es Neuerungen, die manchmal nur für kurze Zeit verfügbar sind und dann schon wieder von der nächsten “Verbesserung” abgelöst werden. In der Nacht auf Mittwoch baute Facebook nun seinen Newsfeed massiv um.

Als Grund für die ständigen Änderungen sehen vielen die neu entstandene Konkurrenz durch Googles Netzwerk Google+. Dieser Annahme geben auch die aktuellen Überarbeitungen teilweise recht. So wirkt etwa die neue, größere Darstellung von Fotos auf den Profilseiten sehr ähnlich dem Look and Feel im Stream von Google+.

Aus zwei mach eins

Die wesentliche Neuerung ist nun die Abkehr von den bislang zwei unterschiedlichen Formen des Newsfeed. Da gab es zum einen “Top Stories”, also jene Postings die als “wichtig” (etwa weil stark kommentiert) angesehen und entsprechend gereiht wurden. Zum anderen konnten Nutzer die Ansicht “Most Recent”, also die neuesten Nachrichten im Newsfeed auswählen. Das ist nun Geschichte. Wie Facebook in seinem Blogpost schreibt, sei das auf Dauer nicht die optimale Lösung. Daher wurden nun beide Streams zu einem zusammengeführt.

Generell funktioniert die Anzeige der Postings im Newsfeed nun so, dass Nutzer, die länger nicht eingeloggt waren, zunächst einmal die Veränderungen im Freundeskreis, also was alles von den anderen gemacht wurde, präsentiert bekommen. Wer dann mehr Zeit online verbringt, bekommt die Meldungen chronologisch angezeigt.