Facebook & Co: Was Schüler übers Netz lernen

„Wer hat schon einmal etwas von Creativ Commons gehört?", fragt eine Studentin der Pädagogischen Hochschule (PH) Wien in die Runde. Vor ihr sitzen rund zehn Schüler, eine Kleingruppe von 13- bis 14-Jährigen. Alle schütteln den Kopf. Für die Bilder-Suche im Netz verwenden die meisten die Bildersuchfunktion von Google sowie Wikipedia. Bei Videos und Musik fallen auch die Schlagwörter YouTube und iTunes.

Nur die wenigsten Schüler wissen, welche Inhalte sie nun auf welche Art und Weise nutzen dürfen. Genau darüber versuchen die PH-Studentinnen den Schülern auf der Konferenz „Kinder und digitale Medien", die am Freitag in der Aula der Wissenschaften in Wien stattgefunden hat, zu informieren. Sie erklären z.B., dass manche Bilder auf Wikipedia unter Creative Commons-Lizenzen stehen und diese (je nach Lizenzart) dadurch häufig gegen Namensnennung verwendet werden dürfen. Die PH-Studentinnen blicken in erstaunte Kinder-Gesichter.

"Wichtig zu wissen, wie man ein Profil aufbaut"

Anders geht es bei der Kleingruppe „Online-Reputation" zu. Fast alle Schüler haben bereits davon gehört, dass ihr Facebook-Profil ihnen schaden könnte, wenn sie sich einmal auf Arbeitssuche begeben. „Die Jugendlichen hier sind 14. In einem Jahr könnten sie bereits mit ihrem Berufseinstieg konfrontiert sein. Es ist daher wichtig, dass man sich im Netz ein Profil aufbaut, das einem nicht schadet", so die für die Gruppe verantwortliche PH-Studentin. Die Kinder müssen anhand von Fotos und Beschreibungen Identitäten zusammenstellen, die sie für gut und schlecht hielten.

Währenddessen wird auch untersucht, was für Informationen über sie selbst im Netz zu finden sind. Das Ergebnis: wenig. Die meisten Kinder haben ihre Facebook-Profile auf privat gestellt, ein Zugriff von außen war daher nicht möglich. „Ein paar Kinder befinden sich in einem Sportverein. Von diesen gab es Fotos im Netz, aber die waren selbstverständlich harmlos", so die Betreuerin.