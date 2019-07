Facebook löscht ImPulsTanz-Seite wegen Nacktbilder

Die Facebook-Seite des Wiener ImPulsTanz ist wegen einer „ Nacktdarstellung“ seit über zwei Monaten offline. Die Seite sei seit Veröffentlichung des Performancetrailers zum Vorverkaufsstart gesperrt, obwohl dieser auf Aufforderung von Facebook „umgehend gelöscht“ worden sei. So habe man 36.000 Abonnenten verloren, beklagte sich am Dienstag das am Donnerstag startende Festival in einer Aussendung.

Schon des öfteren sind bei Facebook teils skurrile Fälle von Kunstzensur bekanntgeworden. Laut Presseteam des Tanzfestivals, dessen aktuelle Ausgabe am Donnerstag beginnt und bis 11. August läuft, wurde die ImPulsTanz-Seite Ende April „kommentarlos“ vom Netz genommen. Daran hätten auch Einspruch per Formular und mehrmalige Versuche, Kontakt aufzunehmen, nichts geändert. Inhaltliche Reaktion von Facebook gebe es bisher keine.