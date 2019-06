Hunderte Nackte demonstrierten gegen Facebooks Nippel-Zensur

In einem Schreiben an Facebook setzten sich mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen für eine Lockerung des „Nippel-Banns“ auf dem Online-Netzwerk ein. Durch die Zensurmaßnahmen würden viele Künstler davon abgehalten, ihre Arbeiten online zu teilen. Auch Museen würden daran gehindert, Ausstellungen in den Online-Netzwerken zu bewerben, wenn darin Nacktaufnahmen zu sehen seien, kritisierten die Aktivisten.