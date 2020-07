Facebook-Party mit 1.000 Gästen eskaliert

Erneut ist eine Facebook-Party aus dem Ruder gelaufen: Im deutschen Gießen (Bundesland Hessen) kamen zu der Feier in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Sonntag zwischen 800 und 1000 Gäste, die meisten ungeladen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte.

Eine Gruppe von etwa acht Personen habe aber offensichtlich Streit gesucht und auf mehrere Menschen eingeschlagen. Mindestens vier Menschen wurden verletzt, eines der Opfer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Vier Menschen wurde festgenommen.

Nach Polizeiangaben hatte mehrere Menschen zu der Party im Internet über das soziale Netzwerk Facebook eingeladen. Dass so viele Gäste letztlich kamen, hätten die Veranstalter nicht gewollt. In den vergangenen Monaten hatte es