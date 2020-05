Facebook-Profile lassen sich nicht mehr verstecken

Niemand bleibt verborgen, schon gar nicht auf Facebook: Das soziale Netzwerk hat wieder einmal eine seiner Privatsphäreeinstellungen geändert. Jene Funktion, die es seinen Nutzern bisher erlaubte, das eigene Profil vor Suchanfragen zu verstecken, gibt es nun nicht mehr. Bisher konnte jeder User per Einstellung entscheiden, ob bzw. von wem man sich auf Facebook finden lassen wollte. So wählten viele Nutzer die Option, dass ihre Profile beispielsweise nur von Freunden von Freunden, also innerhalb eines überschaubaren Netzwerks, gefunden werden konnten. Damit ist jetzt endgültig Schluss.

Schon im Dezember 2012 hatte Facebook angekündigt, die eingeschränkte Namenssuche nach und nach abzustellen. Die Funktion wurde bereits damals für Nutzer entfernt, die diese nicht aktiviert hatten. Jetzt ist es für alle Nutzer soweit, also auch für jene, die auf die Option zurückgegriffen haben. Wer auf Facebook ist, kann dort nun auch von allen anderen Nutzern gefunden werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass man auch außerhalb, also etwa in der Google-Suche, auffindbar wird. Gemeint ist nur die interne Facebook-Suche – genannt Graph Search – mit der Profile und Facebook-Seiten durchsucht werden können.

Auch Postings oder andere Datenschutzeinstellungen sind nicht von der Änderung betroffen. Sichtbar wird bei der Personensuche nur das, was Nutzer in ihren Einstellungen festgelegt haben. Private Beiträge bleiben privat. Nicht mehr verhindert werden kann allerdings, dass ein Mindestmaß an Information angezeigt wird, das inkludiert auch das eigene Profilbild und das Coverfoto.