Facebook-Roman Zwirbler endet auf Klopapier

Für den Zwirbler auf Klopapier müssen Fans, die sich ihr Exemplar via zwirbler.com/wc sichern können, stolze 55 Euro hinblättern. „Das WC-Papier wird in einem aufwendigen Prozess, denn es darf nicht reißen und nicht abfärben, per Hand in limitierter Auflage gefertigt“, erklärt Teglasy den Preis. Für 5555 Euro verspricht der Autor, den Hintern persönlich abzuwischen. Das Angebot sei „ernst gemeint“.

Der Druck auf Papier, der in zirka 200 Buchseiten und drei Rollen Klopapier enden wird, bedeutet zugleich auch das Ende des Facebook-Romans, denn Teglasy wird Zwirbler im Netz nicht mehr weiterführen. „Das Ende wird es nur im Buch und auf der limitierten Sonderedition auf WC-Papier geben“, sagt der Autor. „Ich will mein Leben zurück.“