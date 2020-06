Facebook übernimmt Designer von Blog-Plattform Medium

Der Wechsel könnte ein Redesign der Facebook-Oberfläche zur Folge haben. Seit dem letzten großen Redesign von Facebook sind bereits mehr als eineinhalb Jahre vergangen, optisch hat sich seit der Einführung des neuen Newsfeeds nur wenig verändert. Das Unternehmen hat vielmehr den Fokus auf seine Apps gelegt, deren Funktionalität und Design an die Desktop-Version angeglichen wurden. Berichten zufolge baut Facebook derzeit kräftig an Belegschaft aus, mehr als 1200 neue Mitarbeiter sollen in den nächsten Monaten dazukommen. Damit will man zum Konkurrenten Google aufschließen.