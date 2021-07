Facebook verkauft Anzeigen, die auf Vorhersage des Nutzerverhaltens basieren

Was nach Minority Report klingt, wird bei Facebook seit Mai 2016 gemacht: Predictive Advertising.

Facebook stand diese Woche im Visier der Öffentlichkeit wie selten zuvor. Mark Zuckerberg musste stundenlang vor dem US-Kongress aussagen und sich für den Datenskandal rund um Cambridge Analytica rechtfertigen. Das Stichwort „Künstliche Intelligenz“ fiel in der Befragung gleich mehrfach - und zwar immer dann, wenn es etwa um das Erkennen von Hasspostings ging, im selben Atemzug wie „Werbeanzeigen“ jedoch nie.

Zukünftige Verhaltensweisen

Dabei geht nun aus vertraulichen Dokumenten hervor, dass Facebook seit Jahren Künstliche Intelligenz (KI) auch bei Werbeanzeigen einsetzen soll, und zwar, um damit Nutzern auf Basis künftiger Verhaltensweisen zielgerichtete personalisierte Werbung anzuzeigen. Richtig gelesen: „Zukünftiger Verhaltensweisen“.



Bei dem KI-Tool Namens „FBLearner Flow“ geht es nicht darum, Nutzern Werbung aufgrund dessen zu servieren, was sie am Vortrag in einer Suchmaschine eingegeben haben, sondern auf Basis dessen, wie sie sich zukünftig verhalten werden.

Viele Details fließen ein

Facebook verkauft diese Möglichkeit auch an Werbekunden, wie aus einem Bericht von „The Intercept“ hervorgeht. Beim „ Advertising“ können Werbekunden nicht nur auswählen, wer wo wohnt, wie alt er ist oder was für Interessen er hat, um passende Werbeanzeigen einzublenden, sondern viel mehr. Laut dem Bericht von „Intercept“ fließen Live-Infos über den Aufenthaltsort, das verwendete Gerät, Details über aktuelle WLAN-Verbindungen sowie die Ähnlichkeit miteinander verknüpfter Profile mit ein.



„FBLearner Flow“ gibt es bereits seit Mai 2016 und bereits rund 25 Prozent des Entwicklerteams von Facebook verwendet diese Technik seit damals. Derartiges „Predictive Advertising“ ermöglicht es etwa, Kunden, die mit dem Gedanken spielen, eine Marke zu wechseln, mit Anzeigen dazu zu bewegen, doch bei der alten Marke zu bleiben.