FAQ: Was man zum weltweiten Cyber-Angriff wissen muss

Krankenhäuser, Produktionswerkstätten, Hotels, Ministerien, Bahn-Terminals und Computer von zahlreichen privaten Nutzern: Die Erpressersoftware " WannaCry" hat seit Freitag weltweit Tausende Computer infiziert. 200.000 Computersysteme in 150 Ländern waren mindestens betroffen – damit ist „ WannaCry“ der weltweit größte Vorfall mit Erpressungssoftware, den es jemals gegeben hat. Für die Freigabe der Inhalte verlangen die Angreifer rund 300 Dollar in der Kryptowährung Bitcoin. Warum ihr den Betrag keinesfalls zahlen solltet, und wie man sich vor einem Befall seines Computersystems schützen kann, erklärt euch die futurezone.

Was steckt dahinter?

„ WannaCry“ ist eine Schadprogramm, das speziell dafür entwickelt wurde, den Zugriff auf Daten und Computersysteme einzuschränken, um im Anschluss Lösegeld zu erpressen. Ähnliche Erpressungssoftware gibt es seit längerem im Netz und gefährdet ist man vor allem dann, wenn man auf unbekannte Links in Mail-Anhängen klickt.

Wer war/ist betroffen?

In Deutschland fielen die Anzeigetafeln und Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn aus. In Großbritannien befiel „ WannaCry“ mehrere Krankenhäuser und führte dazu, dass Patienten weggeschickt werden mussten. In Russland waren rund 1000 Computer im Ministerium betroffen, in Frankreich eine Produktionswerkstätte von Renault. Die Attacke geht aber weiter. Das heißt, es kommen im Minutentakt neue Systeme hinzu. "Malwaretech" hat dazu eine Live-Visualisierung.

Was ist mit Österreich?

In Österreich treten diese Fälle von Erpressungstrojanern laut einem aktuellen Bericht zum Thema „Cyber Sicherheit 2016“ nahezu täglich auf. Österreich hat sich bei „ WannaCry“ international betrachtet aber „sehr gut geschlagen“, wie Alexander Riepl von CERT.at erzählt. Dem Bundeskriminalamt wurden laut aktuellen Informationen vom Montag vier Fälle gemeldet, die Dunkelziffer liegt freilich weitaus höher. Konkret erwischt hat es zwei Tankstellen, ein Hotel und ein Technologie-Unternehmen. Betroffene Personen oder Unternehmen sollten auf jeden Fall Anzeige erstatten. Bei CERT.at registrierte man am Samstag rund 70 betroffene IP-Adressen, aber auch hier gilt: Die Ausbreitung setzt sich aufgrund von modifizierten Versionen von " WannaCry" noch fort.