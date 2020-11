Fast unbemerkt: Längster Flug der Welt wieder aufgenommen

Anfang der Woche fand ein bemerkenswertes Ereignis der Luftfahrt nahezu unbemerkt in New York statt. Flug SQ24 landete nach 17 Stunden und 20 Minuten auf dem internationalen Flughafen John F. Kennedy in Queens. 3 Mal wöchentlich will Singapore Airlines die Strecke ab sofort bedienen. Es ist damit der längste Linienflug der Welt mit einer Entfernung von rund 10.000 Meilen, also gut 16.000 Kilometer. Als Maschine kommt das neue Langstreckenmodell Airbus A350-900 zum Einsatz.

Der längste Flug der Welt wurde im März aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich ruhend gestellt, bevor er nun wieder aufgenommen wurde. Wie Business Insider berichtet, ist vor allem die Nachfrage nach Frachtverbindungen zwischen Singapur und New York hoch. Aus diesem Grund habe man sich auch für einen anderen Flughafen entschieden. So flog man bis März Newark New Jersey an, bevor man nun auf JFK auswich.