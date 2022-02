Provider: Festnetz steht global vor dem Aus

In Grönland wird Festnetztelefonie noch heuer eingestellt. In anderen Ländern könnte es nur mehr eine Frage der Zeit sein.

Der staatliche Telekommunikationsanbieter und Netzbetreiber Tusass in Grönland sieht das Ende des Festnetzes eingeläutet. Laut eigenen Angaben werden Kunden darüber informiert, dass sie sich noch heuer von ihren Anschlüssen verabschieden müssen, da sie eingestellt werden. Der Anbieter geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, dass das Festnetz auf der ganzen Welt eingestellt werden müsse.

So heißt es in der Pressemitteilung: “2022 ist die Ära der Festnetztechnik und Telefonie zu Ende. Das bedeutet, dass keine Ersatzteile mehr produziert und die Wartung somit unmöglich gemacht wird. Alle Länder müssen ihre Festnetzanschlüsse auslaufen lassen."

Besondere Bedingungen

Dass viele andere Länder Grönlands Beispiel folgen, und das Festnetz in absehbarer Zeit komplett einstellen, ist aber nicht zu erwarten. So herrschen in dem sehr dünn besiedelten Land auch völlig andere Grundvoraussetzungen, um eine derartige Infrastruktur aufrecht zu erhalten.

Ersatz in Grönland ist - wenig überraschend - in erster Linie der Mobilfunk. Tusass bietet jedoch auch Internetanbindung per Funk oder Satellit an.