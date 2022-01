Was wurde aus dem SMS-Nachfolger RCS?

Aktuell macht Apple Google allerdings einen Strich durch die Rechnung. Der iPhone-Konzern möchte an seinem eigenen Messaging-Dienst festhalten. Android-CEO, Hiroshi Lockheimer , zeigte sich deshalb auf Twitter kürzlich erbost. Apple solle sich gefälligst an den Nachrichten-Standard der Industrie anpassen, twitterte Lockheimer . Aber wer kann diese „Rich Communication Services“ eigentlich nutzen? Können auch österreichische User*innen RCS-Nachrichten verschicken? Wir haben nachgefragt.

„Move over, SMS“ – „Platz da, SMS” titelten Onlinemagazine im Jahr 2019. Der Grund: Google nahm sich damals dem als SMS-Nachfolger gehandelten Nachrichtendienst RCS („Rich Communication Service“) an. Der Tech-Gigant wollte RCS zu einem Standard ausbauen, um die mittlerweile 30 Jahre alte SMS zu ersetzen. RCS sollte auf jedem Gerät, unabhängig vom Hersteller, erhältlich sein.

Google nimmt Zügel in die Hand

RCS wurde 2008 vom internationalen Verband für Mobilfunkanbieter entwickelt. Bislang blieb der große Durchbruch des Nachrichtendienstes allerdings aus. Denn seine Umsetzung hing lange von der Gunst der Mobilfunkanbieter und schlimmstenfalls sogar vom jeweiligen Smartphone-Hersteller ab.

Seit Google die Zügel 2019 in die Hand nahm, sieht das anders aus. Noch im selben Jahr startete es seinen Rollout in den USA, gefolgt von europäischen Ländern wie Großbritannien und Frankreich. Google stellte eigene Server für die Nutzung von RCS zur Verfügung, wodurch es vielen Mobilfunkern den Aufbau einer eigenen RCS-Infrastruktur abnahm. Schließlich sprangen auch Mobilfunker, darunter AT&T und T-Mobile, auf den RCS-Zug auf.

SMS-Alternative auch in Österreich erhältlich

In Österreich unterstützen nicht alle den RCS-Nachrichtendienst. So hält Drei weiterhin an seiner bereits 2019 verlautbarten Entscheidung fest, RCS nicht anzubieten. Weder über Google noch über eigene Server stehe RCS Drei-Kund*innen zur Verfügung, so der Mobilfunker gegenüber der futurezone. „Die Chancen mit RCS am Markt gegen Dienste von WhatsApp und Co. Erfolg zu haben, sind eher gering“, hält Drei fest. Außerdem sei die Interoperabilität ­– sprich die Fähigkeit eines Systems mit anderen Systemen zusammenzuarbeiten – nicht gegeben.

Anders sieht es bei A1 aus. „Wer Android-Smartphones mit einer A1-Simkarte nutzt, kann RCS in der Google-Nachrichten App aktivieren und damit die Google-Infrastruktur nutzen“, heißt es seitens A1. Einen eigenen RCS-Hub würde A1 allerdings nicht betreiben. RCS-Unterstützer der ersten Stunde ist Magenta. Bereits seit 2019 bietet der Mobilfunker RCS-Service an, denn „RCS gilt als Zukunftstechnologie“, so Magenta.

RCS-Chatfunktion aktivieren, so geht’s

Je nach Anbieter können Nutzer*innen also auch in Österreich den SMS-Nachfolger RCS verwenden. Android-Smartphones sind in der Regel im Vorhinein mit der RCS-fähigen App Messages ausgestattet. Außerdem gibt es je nach Hersteller eigene Chatfunktionen, die den Standard unterstützen, zum Beispiel die App Samsung Messages.

Um eine RCS-Nachricht auf solchen Apps zu verschicken, reicht es nicht aus, selbst den Standard zu nutzen. Auch Empfänger*innen müssen RCS verwenden ­– ansonsten verschickt das Handy anstelle einer RCS-Nachricht eine gewöhnliche SMS bzw. MMS. Hinzu kommt, dass RCS in vielen Fällen nicht a priori aktiviert ist und User*innen die Funktion manuell aktivieren müssen.