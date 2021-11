Starlink stellt kleineren und leichteren Satellitenempfänger vor

Rechteck statt Kreis

Der neue Empfänger ist 30 Zentimeter breit und 50 Zentimeter lang. Mit 4,2 Kilogramm Gewicht wiegt er ca. die Hälfte seines runden Vorgängers (7,3 kg). Der Montagemast wurde ebenfalls schlanker gestaltet. Für die Befestigung an Hausdächern oder Fassaden bietet Starlink eine Reihe von Adaptern. Außerdem kann der Empfänger an einem dreibeinigen Standfuß montiert und so am Boden aufgestellt werden.