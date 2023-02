Auch Arbeiterkammer warnt vor FinanzOnline-Assistenten

Mitte Februar veröffentlichte die futurezone einen Artikel, in dem vor der Verwendung des FinanzOnline-Assistenten gewarnt wird. Eigentlich sollte der Assistent die Nutzer*innen Schritt für Schritt durch das Ausfüllen des Steuerausgleichs führen und dabei alles Relevante abfragen. Genau das tut er aber nicht, was dazu führen kann, dass Arbeitnehmer*innen hunderte Euro an Steuerrückzahlungen entgehen.

Im konkreten Beispiel einer futurezone-Leserin waren es über 500 Euro, die ihr entgangen wären, wenn sie sich rein auf den Assistenten verlassen hätte. Das Problem ist, dass gewisse Dinge nicht abgefragt werden – und zwar auch dann nicht, wenn man sie im Vorjahr angegeben hat. Im konkreten Fall war es u.a. der “pauschale Freibetrag für Diätverpflegung”.