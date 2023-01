Vorsicht vor Phishing-Mails von FinanzOnline und ID Austria

Betrüger*innen versuchen mit gefälschten Mails an sensible Daten zu kommen.

In den ersten Monaten des neuen Jahres machen zahlreiche Personen in Österreich ihren Steuerausgleich beziehungsweise die sogenannte Arbeitnehmerveranlagung über FinanzOnline.

Diesen Umstand versuchen offenbar auch Betrüger*innen auszunützen und verschicken entsprechende Phishing-Mails. Also Vorsicht: Mails von FinanzOnline oder der ID Austria sind mit ziemlicher Sicherheit ein Betrugsversuch.

Wenn das Finanzamt oder das Finanzministerium jemandem persönlich Informationen zukommen lässt, werden diese grundsätzlich nicht per Mail ausgeschickt. Vielmehr werden Bescheide per Post ausgesandt oder sie sind in der FinanzOnline-Databox zu finden.