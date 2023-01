Konten leergeräumt: Neue Phishing-Welle mit Apple Pay

Mit einem ausgeklügelten Trick versuchen Kriminelle an Kreditkartendaten zu kommen. Wer Grundlegendes beachtet, ist allerdings ausreichend geschützt.

Zunächst geben sich die Cyberkriminellen in einer Mail als vertrauenserweckende Unternehmen wie Netflix, Disney+ oder Spotify aus, heißt von der österreichischen Informationsplattform für Internet-Betrug " Watchlist Internet ".

So funktioniert die neue Phishing-Welle

Zunächst die gute Nachricht: Apple Pay wurde nicht gehackt , es wurden keine Kreditkartendaten abgesaugt und es gibt auch keine Sicherheitslücke in dem Bezahldienst von Apple.

So sieht eine der gefälschten Netflix-Seiten aus

SMS-TAN niemals weitergeben

In dieser Mail heißt es, dass noch eine Zahlung ausstehe, eine Zahlung nicht verarbeitet werden konnte oder ähnliches. Man solle doch auf den angeführten Link klicken und dort die notwendigen Daten eingeben.

Nach einem Klick auf den mitgeschickten Link erscheint die nachgeahmte Login-Website beispielsweise von Netflix. Man wird aufgefordert, dort die persönlichen Daten sowie die Kreditkarteninformationen einzugeben.

Im Hintergrund nutzen die Cyberkriminellen die Kreditkartendaten, um Apple Pay auf einem fremden Gerät zu aktivieren. In einem nächsten Schritt wird auf der gefälschten Login-Seite ein Aktivierungscode abgefragt, den per SMS auf dem Handy der Opfer in der Zwischenzeit eingegangen sein sollte.

Bei diesem so genannten Aktivierungscode handelt es sich allerdings um die Verifizierungs-TAN für die Freischaltung von Apple Pay. Gibt man diesen weiter, können die Cyberkriminellen den Bezahldienst auf dem fremden Gerät aktivieren und die Kreditkarte des Opfers für Einkäufe nutzen.