Vorsicht vor Mails von DPD: Neues Phishing setzt auf alte Tricks

Ein Paket wird angeblich in ein DPD-Lager nach Wien gebracht. User*innen sollen eine Lieferbestätigung öffnen.

Eine neue Woche, eine neue Phishing-Masche. Wieder ist es DPD, das als Köder für potenzielle Opfer herhalten muss.

Als Absender wird DPD-AT angezeigt, als Betreff „Ref.ID:“ gefolgt von einer 8-stelligen Nummer. Im Fall des Phishing-Mails, das der futurezone vorliegt, ist es „#89788388“ und der tatsächliche Absender ist nicht DPD Österreich, sondern „smtpfox-fvry9@dtlm.biz“.

In dem Mail ist zu lesen: „Liebe Paketempfänger, Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Ihre Versandinformationen für Paket #15504530078031 erhalten haben und morgen im DPD-Lager in Wien für den nationalen Versand zugestellt werden. Ihr Paket wird in unserem Lager aufbewahrt, bis Sie Ihre Daten haben. Bitte beachten Sie, dass Sie nur 3 Tage kostenlosen Speicher erhalten und dann für jeden Speichertag 3,98 € zusätzlich berechnet werden.“