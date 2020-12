Firma legt Influencer mit Gesichtsschwämmen rein

Seriöses Auftreten

Laut den Betroffenen erschien das Angebot durchaus seriös. Sie wurden etwa nicht per Instagram-Direct-Message kontaktiert, sondern per E-Mail von einem vermeintlichen Marketing-Mitarbeiter. The Verge konnte insgesamt 7 Fälle bestätigen, bei denen Influencer ausgetrickst wurden. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass noch weitaus mehr User angeschrieben und zum Kauf verleitet wurden.

Auch wenn der individuelle Schaden überschaubar ist, könnte das Unternehmen so zu einigen zusätzlichen Verkäufen gekommen sein, weil die Influencer dieses Produkt ihren Followern beworben haben.

Konsequenzen hat die Firma auch kaum zu befürchten, da bei 40 Euro Schadenssumme wohl niemand den Rechtsweg beschreiten wird, wie eine der Opfer auch gegenüber The Verge erklärte.