Wie Influencer Unternehmen fit für TikTok machen

So schnell kann's gehen

Erst seit Kurzem bei einer Agentur ist Christoph Brückner, der als "Condsty" eines der zwei reichweitenstärksten TikTok-Profile Österreichs betreibt. Das andere ist "Candyken". Beide zählen über 11 Millionen Follower. Brückner erlangte internationale Bekanntheit durch Videos, in denen er kleine Zeichnungen anfertigt. Was als Ablenkung gegen eine Tinnitus-Erkrankung begann, wurde bald zum Selbstläufer: "Täglich sind Anfragen reingekommen: Nutze unseren Sound, nutze unsere Produkte."

Brückner, der voll berufstätig ist und TikTok zunächst nur in seiner Freizeit nutzte, fühlte sich davon überfordert. Angebotene Kooperationen nahm er nur in geringem Ausmaß an. "Bisher waren es nur kleine Beträge. Heuer habe ich vielleicht insgesamt 1.000 Euro verdient." Mit seiner Millionen-Gefolgschaft zählt Brückner mittlerweile zur Kategorie der "Mega-Influencer" und könnte wesentlich höher dotierte Aufträge annehmen. Spätestens seitdem er mit einer Agentur arbeitet, habe er verstanden, dass er dank TikTok "richtig gutes Geld verdienen" könne.

Der futurezone erzählt Brückner, dass er mit anderen TikTok-Influencern Freundschaften geschlossen habe und wisse, wie schwer es für viele sei, an ein ähnlich großes Publikum heranzukommen. Seinen Hauptberuf will er auf jeden Fall behalten: "Egal, was ich bei TikTok verdiene, ich mache das gerne. Eine TikTok-Karriere kann außerdem kurzlebig sein. So etwas bietet keine Sicherheit."