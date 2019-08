Flat-Earther will wieder mit selbstgebauter Rakete abheben

Weil er der Wissenschaft nicht glaubt und sich nicht vorstellen kann, dass die Erde rund ist, will er sich in luftigen Höhen selbst darüber informieren. Vergangenes Jahr ist der Kalifornier Mike Hughes mit seiner selbstgebauten Rakete 570 Meter hoch geflogen. Beweise, dass die Erde flach ist, konnte er dafür nicht sammeln. Dafür hat er sich bei der Landung einige Verletzungen zugezogen.

Nun will es Hughes erneut wissen und startet einen weiteren Versuch. Diesmal will er mit seiner weiterentwickelten Rakete per Wasserdampf-Antrieb höher hinaus. Er peilt eine Höhe von rund 1500 Metern an.