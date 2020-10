Fliege macht US-Vizepräsidenten zum Gespött im Netz

Auch Joe Biden instrumentalisierte die Fliege umgehend für seinen und Harris' Wahlkampf. Er verbreitete einen Link zu einer Webseite mit der Adresse flywillvote.com (auf Deutsch in etwa: Fliege wird wählen), die zur Seite iwillvote.com weiterleitet (Ich werde wählen). Dort werden Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgefordert. Auch Bilder von sich mit einer Fliegenklatsche, in der Unterstützer um eine Spende in Höhe von fünf Dollar gebeten werden, verbreitete der demokratische Präsidentschaftskandidat.