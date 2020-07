Donald Trump: Twitter-Trends sind illegal

Der US-Präsident Donald Trump echauffiert sich über die Twitter-Trends, die ihn ins schlechte Licht rücken. „Es ist so widerlich Twitters sogenanntes ‚Trending‘ zu sehen, wo so viele Trends über mich sind, und niemals gut“, schreibt er auf Twitter. Ihm zufolge würde das Social-Media-Portal nach allem suchen, was ihn schlecht aussehen ließe. "Sehr lächerlich, illegal und natürlich sehr unfair!", schreibt Trump.