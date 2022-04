Wegducken vor dem Flugzeug im Anflug

Diesmal in den Videos der Woche: Wahnsinnige Flugzeuglandungen, ein Schriftarten-Genie und ein Teil der Fernsehgeschichte.

Der Anflug über den Hügel lockt immer wieder zahlreiche Schaulustige an, die die Flugzeuge über ihren Köpfen hinweg fliegen lassen. Definitiv nicht zum Nachmachen empfohlen.

Der Landeanflug auf den Flughafen Rémy de Haenen der französischen Insel Saint-Barthélemy in der Karibik ist nichts für schwache Nerven. Hintergrund ist die Lage der Landebahn. Auf einer Seite endet sie im Meer, auf der anderen liegt ein Hügel. Dazu kommt, dass die Landebahn mit 646 Metern relativ kurz ist.

Der Erfinder Otto Samy aus Dänemark hat ein Klavierpedal erfunden, das es ermöglicht, die Seiten eines Flügels auf eine neue Art und Weise zu dämpfen. Das führt zu einem völlig neuartigen Klang, wie man ihn von einem Flügel bislang nicht kennt. Der Komponist und Musiker Nies Frahm zeigt in diesem Video, wie das klingt.

Die beste Szene in der TV-Geschichte

Ein Klassiker ist diese Szene aus der britischen Dokumentationsreihe “Connections”. Sie stammt aus Episode 8 mit dem Titel “Eat, Drink and be Merry”. Moderator James Burke und sein Team hatten dabei nur einen Versuch, den Clip in den Kasten zu bekommen. Warum, seht ihr hier: