Fortnite und Bowsette: Das sind die Pornhub-Suchtrends 2018

Marvel und Batman

Die Kategorie "Beliebte Film-, TV- und Charakter-Suchen" offenbart zudem, das viele Nutzer mit ihren Fantasien rund um fiktive Charaktere keineswegs allein sind. Unter den Suchergebnissen finden sich viele Marvel- und DC-Anfragen, wie Suchen nach den Avengers, den Guardians of the Galaxy, Captain America, Deadpool oder Batman und der Justice League. Aber auch Disney scheint gefragt. Vor allem Elastigirl aus "Die Unglaublichen": Sie steht mit rund 7,7 Millionen Suchanfragen sogar auf Platz 2 der Top-Suchen.



Bei den Videospielcharakteren schaffte es Bowsette auf Nummer 1, obwohl sie eigentlich aus „Fankunst“ entstanden ist und nie selbst in einem Videospiel vorgekommen ist. Auf Pornhub suchten 34,6 Millionen nach hier. Auf Platz 7 findet sich Super Mario selbst wieder. Selbst sein Erzfeind Bowser scheint bei einige Usern die Fantasie anzuregen.



Diese kuriosen Charaktere haben es Pornhub-Nutzern 2018 angetan:



• Platz 1: Harley Quinn (DC Charakter) mit 10,2 Millionen Suchanfragen

• Platz 2: Elastigirl (Disney-Charakter) mit 7,7 Millionen Suchanfragen

• Platz 4: Family Guy (Cartoon) mit 6,4 Millionen Suchanfragen

• Platz 8: Wonder Woman (DC Charakter) mit 5,4 Millionen Suchanfragen

• Platz 9: Lara Croft ( Videospiel) mit 4,6 Millionen Suchanfragen

• Platz 10: Die Simpsons (Cartoon) mit 4,1 Millionen Suchanfragen

• Platz 11: Rick and Morty (Cartoon) mit 3,1 Millionen Suchanfragen

• Platz 13: American Dad (Cartoon) mit 2,6 Millionen Suchanfragen

• Platz 17: Prinzessin Leia (Star Wars-Charakter) mit 2,1 Millionen Suchanfragen

• Platz 19: Deadpool (Marvel-Charakter) mit 1,4 Millionen Suchanfragen

• Platz 21: Hulk (Marvel-Charakter) mit 1,1 Millionen Suchanfragen

Weitere Details

Bei den allgemeineren Suchbegriffen dominierten „lesbian“, „hentai“, „milf“ und „step mom“. Männer würden nämlich keineswegs nur jugendliche Körper sehen wollen, so Betito. Bei den Frauen selbst dominierten die Suchbegriffe „lesbian“, bei den Männern „Japanese“. „Fortnite“ war bei beiden Geschlechtern in etwa gleich beliebt.



Die komplette Statistik zu den den Pornhub-Suchanfragen 2018 verrät definitiv noch einige andere spannende Details. Android-Nutzer machen mit 54,4 Prozent zum Beispiel den Hauptanteil der Pornhub-Interessierten aus. iOS-User folgen immerhin gleich danach mit rund 44,4 Prozent Anteil.