Franzose will auf Flyboard mit Jetantrieb Ärmelkanal überqueren

Der frühere Jetski-Champion und französischer Militär-Reservist Franky Zapata ist unter anderem als „fliegender Soldat“ bekannt geworden, nachdem er ein Hoverboard mit Jet-Antrieb erfunden hat. Sogar Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in der Vergangenheit bereits in Video von ihm via Twitter geteilt, als er bei der Bastille-Parade das Flyboard vorgeführt hat.

Nun will Zapata mit seinem Hoverboard den Ärmelkanal überqueren. Dazu hat er sich mit dem 25. Juli ein besonderes Datum ausgesucht. An diesem Tag jährt es sich zum 110. Mal, dass der französische Luftfahrtpionier Louis Charles Joseph Blériot als erster Mensch mit einem Flugzeug den Ärmelkanal überquerte.